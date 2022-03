Бешедоване о проблемох гражданох Руского Керестура

РУСКИ КЕРЕСТУР – У доме ремеселнїкох и приватних поднїмательох, пияток 25. марца, секретар Месней заєднїци Михайло Пашо и предсидатель Дочасового орґану Општини Кула Дамян Милянич орґанизовали сход гражданох на котрим бешедоване о актуалних проблемох у валалє, и о можлївосци їх розришованя.

Потримовку лєбо добре сотруднїцтво зоз актуалну локалну власцу визначели – предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, предсидатель УО Дома култури Йоаким Рац Мими и директорка школи „Петро Кузмяк” Наталия Будински.

Сходу тиж присуствовали и шицки штверо кандидати за локални парламент зоз лїстини Александар Вучич – вєдно можеме шицко, потим представителє Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох, Здруженя продуковательох паприґи и други польопривреднїки, Рускей матки, Церковного одбору, Конїцкого Клубу Русин, Фодбалского клубу Русин, ЯКП Руском, ЗСР Коляк, и други гражданє зоз валалских установох и институцийох.

Насампредз визначене добре сотруднїцтво у финансованю установох и институцийох. Начално спомнути и проблем ришованя простору Дзецинскей заградки Цицибан и Националного совиту Руснацох, проблем нєдостатку кадрох у здравственей амбуланти, потримовка локалней самоуправи за парастох, як и сотруднїцтво у других сферох.

Визначена планована реконструкция Дома култури, роботи у школи, а од найвекших за тото рок же будзе реновирани и школски двор. Наявени и инвестициї на керестурским гиподрому, дзе локална самоуправа обецала коло 3,5 милиони динари за насипованє дражки за обегованє, и цалком нови мобилияр у дзецинским парку и закрице на трибинох на Ярашу.

Секретар МЗ Михайло Пашо обецал же за два мешаци будзе орґанизовац ище єден таки сход пре ослухованє потребох гражданох.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)