Беґельска вода на базену исправна

КУЛА – Општина Кула информує жительох же по остатнїх анализох верхнього пасма води, беґельска вода у Вельким и Малим бачким беґелю исправна за купанє и рекреацию, а анализа окончени 11. авґуста.

Анализу окончел Завод за явне здравє Зомбор, та на основи припатраня на хемийни, физично-хемийни и микробиолоґийни параметри, статус верхнього пасма води добри, односно вода зоз своїм квалитетом у рамикох II класи еколоґийного потенциялу.

Вода препатрена зоз пунктох медзи мостами у Кули, у Сивцу на Малим Стапару, у Руским Керестуре на базену, и у Крущичу на купалїщу коло стадиону.

