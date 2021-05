Библиотека у Вербаше розписала нови конкурс

ВЕРБАС – Оддзелєнє за дзеци и младих Явней библиотеки „Данило Киш” розписала литературно-подобови конкурс за Лєтни фестивал 2021 за шицки заинтересовани дзеци Предшколскей установи „Бошко Буха”, за школярох основних и стреднїх школох општини Вербас, як и за под`защитних Здруженя за помоц МНРО „Хижка”.

Як знак култури и здогадованя на визначного сербского писателя, режисера и драматурґа Владимира Лалета Андрича, тогорочна тема дефинована з насловом ТВ емисиї за дзеци „Дай ми кридла єден круг” („Дај ми крила један круг”), чий Андрич бул сценарист и режисер.

Ґу роботи за конкурс потребне написац мено и презвиско учашнїка, старосну ґрупу учашнїка зоз ПУ „Бошко Буха”, односно класу и школу до котрей ходзи учашнїк конкурсу, контакт телефон, як и мено и презвиско воспитача, учителя, предметного наставнїка лєбо професора. Число литературних и подобових роботох нєогранїчене.

Литературни и подобово роботи найлєпше уручиц особнє лєбо по пошти, на адресу Явней библиотеки „Данило Киш”, улїчка Маршала Тита 87, 21 460 Вербас, найпознєйше по 11. юний.

