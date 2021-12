Биляна Ковачевич о.д. директора Рускому

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка СО Кула була отримана вчера 20. децембра, на дньовим шоре були преважно точки з котрима ше зводза конєчни рахунки у тим року у установох, институцийох и орґанизацийох котрим снователь локaлна самоуправа, а потим представене и планованє идуцого року. Одборнїки вигласали и буджет за идуци 2022. рок котри виноши кус вецей як 2 милиярди динари.

Буджет представел руководитель Одзелєня за буджет и финансиї Општинскей управи Зоран Виґнєвич, а потим и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич. Як гварел предсидатель, у планованих инвестицийох у Руским Керестуре за нарок, то уж длуго наявйована адаптация Дома култури, як и докончованє административних обовязкох же би тота установа почала зогриванє на ґаз.

Попри тим у буджету наведзени роботи на старим будинку дзецинскей заградки „Цицибан”, як дознаваме, предня часц би требала буц звалєна и вибудовани цалком нови будинок. Тих дньох на стадиону рускокерстурского Фодбалского клубу „Русин”, на Ярашу докончена часц будовательних роботох, а у буджету за 2022. рок плановани тиж средства за кладзенє шедзискох и закриванє трибинох.

Медзииншим скупштина вигласала и кадрово пременки у руководстве Явного комуналного подприємства „Руском” з Руского Керестура. Потерашнї директор Иґор Фейди тих дньох Општинскей ради поднєсол задзекованє на тоту функцию, а Скупштина ю нєшка потвердзела. Поступаюци по Одлукох Општинскей ради, на место окончователя длужносци функциї директора у Рускому менована Биляна Ковачевич, занята у Рускому, потерашня руководителька финансийох.

