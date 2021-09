Благи рост позитивних на вирус

КУЛА – У прешлим тижню у местох општини Кула зазначени благи рост нових позитивних случайох тестованих на вирус корона, та по нєурядових податкох зоз Дома здравя то 129 особи, а штири од того у Руским Керестуре.

По податкох зоз Заводу за явне здравє Зомбор тиж евидентне звекшанє новозаражених пациєнтох од Ковиду-19 у цалим заходнобачким округу. У Зомборе шицкого нови случаї єст 427, у Кули 212, у Оджаку 199, а у Апатину 88 хорих.

Цо ше дотика вакцинованя, зоз кулского Дому здравя найновши податки початком того тижня евидентую же шицкого потераз дати 13.493 дози, од чого з другу дозу ревакциновани 13.003 особи, а трецу дозу прияли 1.333 жителє.

