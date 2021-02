Благодарна Служба за ш. Кристину

РУСКИ КЕРЕСТУР – У катедралней церкви зоз благодарну Службу Божу вчера вечар вирни керестурскей парохиї подзековали Богу за 100. родзени дзень Исусовей малей шестри Кристини Труфер и єй 50. рочну присутносц медзи нами.

Службу Божу служел парох керестурски о. Михайло Малацко, а сослужели капелан о. Михайло Шанта, и вербаски парохове о. Иґор Вовк и о. Алексий Гудак, а шестри родзени дзень бул повинчовац и парох з Коцура о. Владислав Рац.

Винчуюци ш. Кристини, парох Малацко подзековал Господу Богу же зме мали тото вельке щесце же ю положел медзи нас до такого малого валалу. Подзековал и за тото же шестра зоз своїм животом медзи нами, зоз свою цихосцу кричала о Господу Богу и у тим нам є приклад.

Красне число присутних шестри подзековали и зоз шпиваньом многолїтствия, медзи нїма були и представителє Месней заєднїци секретар Михайло Пашо и член Совиту Тихомир Медич. Службу Божу преношена директно и на фейсбук профилу Катедрали и мала сто прегляди.

