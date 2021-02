Благодар за ш. Кристину за єй 100. родзени дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – У катедралним храме нєшка на 17 годзин будзе благодарна Служба Божа за малу шестру Исусову Кристину, котра 24. фебрура наполнї 100 роки живота.

Шестра Кристина скоро 50 роки жиє у Керестуре и за тото єй прейґ Служби Божей вирни керестурскей парохиї сцу подзековац. Народзена є у Швайцарскей 1921. року, мацерински язик єй нємецки, а попри других язикох добре научела бешедовац по руски, та и описала у своєй поезиї Руснацох и валал у хторим жадала остац.

Шестри Кристини жадаме вельо Божого благослову, на многая и благая лїта!

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)