Благослов за нови подвиги

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї, 5. децембра, у дзецинскей Служби Божей на пол дванастей членох новооснованого Дружтва св. Миколая парох керестурски о. Владислав Варґа поблагословел зоз мощами св. Миколая. Дзеци потим вимодлєли молитву до св. Миколая и зашпивали писню святому Миколайови.

Як уж писане, члени того дружтва буду нашлїдовац святого Миколая у молитви, активносцох у дзецинскей Служби Божей, на котрей читаю апостол и участвую як швичкаре, обичай котри остатнїх рокох бул занєдзбани у керестурскей церкви.

У пасторално-духовним центру Йосафата буду правиц прикраски котри познєйше предаю, а з пенєжом котри достаню буду помагац чежко хорим дзецом, дзецом у потреби.

