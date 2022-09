БЕОҐРАД ‒ Парох о. Иґор Вовк 11. септембра служел Службу Божу, на хторей було красне число Беоґрадянох, госци и дзеци. Парох привитал и Ґаврила Ґрбана зоз Управи за сотруднїцтво зоз Церквами и вирскима заєднїцами Влади Републики Сербиї, хтори поряднє приходзи на нашо Служби, як и монахинї служебнїци НДМ зоз Руского Керестура.

На богослуженю Апостол читал богослов Филип Суботич, а у своєй казанї, о. Вовк гварел же людзе часто патра на добиток и материялни добра, зробя нєдобри дїла, а вец глєдаю оправданє за грих, з тим же ту хиби покаянє.

На концу, паноцец пошвецел дзеци и присутних и вирни ше помодлєли за благослов за нови школски рок.

