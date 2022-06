Благослов нового Социялно-едукативного центра

ВЕРШЕЦ ‒ У грекокатолїцкей парохиї Пресвятого Тройства 21. юния святочно благословени нови Социялно-едукативни центер св. Йоана Крестителя.

Як обявене на нашим епархийним сайту, благослов окончели владика Епархиї св. Миколая кир Георгий Джуджар и владика кир Иоан Цалин Бот зоз Луґожа (Румуния).

Владикове тиж благословели икону Богородици зоз Скаиуша и вєдно одслужели панахиду за покойного пароха зоз Марковца о. Василия Миклеу.

Попри домашнїх вирних, були присути священїки зоз Сербиї и Румуниї, монахинї и представнїки городскей власци. После молитви и благослова бул и заєднїцки аґапе.

(Опатрене 44 раз, нєшка 44)