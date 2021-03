ШИД – Спрам податкох хтори вчера сообщел директор Дома здравя у Шидзе др Крсто Куреш, хвильково на подручу општини Шид єст 62 активни случаї вируса корона, цо звекшанє, бо пред тижньом було 42 случаї.

Др Куреш тиж додал же потераз першу дозу вакцини достали 3.134 особи, а другу дозу 1.715 особи, а вакцинованє и ревакцинованє ше запровадзує спрам плану.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)