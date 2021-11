Закончена дзевятнїца до Блаженей Йосафати

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзевятнїца до Блаженей Йосафати, на котрей участвовали вирни зоз Руского Керестура предводзени зоз шестрами СНМД, односно зоз шестру Михаїлу Воротняк котра ю предводзела и обдумала, закончена пияток, 19. новембра, дзень пред тим як ше у нашей Церкви означує дзень бл. Йосафати.

През тоти дзевец днї после Служби Божей ше кажди дзень модлєло пацерки до Блаженей Йосафати, а потим шестра Михаїла упознавала вирних у кратких поучованьох о живоце и чеснотох бл. Йосафати.

