Блок Сави Ковачевича у Вербаше достанє нове бавилїще, спортски терен и терховню

ВЕРБАС – З потримовку Министерства защити животного стредку, Општина Вербас вибудує нове бавилїще за дзеци, спортски терен и терховню на отвореним у блоку Сави Ковачевича, сообщене з локалней самоуправи.

Проєкт вредни 12,5 милиони динари одобрени на конкурсу Министерства защити животного стредку, котре видвої 10, а Општина Вербас 2,5 милиони динари. Контракт о реализациї проєкту подписали министерка Ирена Вуйович и предсидатель Општини Вербас Предраґ Роєвич.

Як прецизоване у контракту, на бавилїщу буду поставени вецей гомбалки и три тобоґани. Спортски терен ше будзе состояц з терену за рукомет и терену за, коло терену будзе дражка ширини два метери, а з юговосточного боку буду поставени бетонски трибини зоз трома шорами за шедзенє. Терховня на отвореним будзе мац 40 розлични направи за вежбанє.

По словох предсидателя Општини Вербас Роєвича, тот проєкт унапредзи квалитет живота гражданох у блоку Сави Ковачевича и постанє нове место дзе ше буду зазберовац Вербащанє и модел котри ше будзе применьовац и у других часцох Вербасу.

