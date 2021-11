Богатство у дзецох и унукох

Пол вика у малженстве им швидко прелєтло, док з оком клїпнєш, а нєшка кед ше оглядню на тоти прешли роки, пензионере Ганча и Венямин Бульчик зоз Шиду, зложно гваря же вельке богатство то їх дзеци и унучата у хторих ше цеша.

Побрали ше 1. октобра 1971. року. Венямин бул пайташ з Ганчовим братом, добре ше упознали, а вєдно були и у КПД „Дюра Киш” як аматере. Кед ше повинчали, Венямин бул заняти у Тарґовинским подприємстве „Центропромет”, а Ганча у „Трикотажи”.

– Такой зме пошли бивац до квартелю, а о два роки ше народзела перша наша дзивка Валентина. Теди були вигодни часи, та зме дзвигли кредити и перше купели порту, а вец у маю 1975. року почали будовац хижу. Закончели зме ю 1. новембра кед зме ше до нєй и уселєли. Ганчов оцец Владимир Миклош бул познати муляр, робел на вецей явних будинкох у Шидзе, та вон бул и главни майстор, а кажди дзень зме при хижи мали и мольби дзе нам велї людзе наисце помогли. Ми ходзели на роботу, а накадзи зме ше врацели дому, лапали зме ше до роботи коло хижи. Бул сом теди предсидатель Горяцкого дружтва „Железничар” и паметам же нам велї з того дружтва за даскельо мешаци вибудови тиж помагали. За тот час, док зме правели хижу, верим же коло 60 члени прешли през наш двор. Хижа була з цеглох, алє є мурована з блата. Глїну зме привожели кед ше будовала Олєярня, воду зме ношели у гордовох з огньгасного дому. Кед зме ше уселєли падал диждж, а за биванє у новим обисцу була ушорена лєм єдна часц хижи – памета Венямин.

НЇЧ ИМ НЄ БУЛО ЧЕЖКО – БУЛИ МЛАДИ

Його супруга Ганча 1976. року престала робиц у „Трикотажи” пре нєвельку плацу, а требало мерковац и на Валетину. Теди ше народзела и друга наша дзивка Наташа. Як и кажда друга ґаздиня, старала ше о дзецох и робела у хижи и по обисцу.

– Венямин и я вєдно одходзели и на наднїцу, бо пенєжи вше требало и нє було важне цо робиш, шицко зме робели, винїмали кромплї, оберали зме огурки и брескинї, або копали кукурицу. Звичайно зме то робели у пополадньових годзинох. Супруг бул барз активни у дружтвено-политичним живоце шидскей општини и часто ше знало случиц же пришол дому лєм ше преблєчиц, бо бул на рижних схадзкох. Алє нїч ми нє було чежко, бо зме були млади и живот бул пред нами – щиро припознава Веняминова супруга Ганча.

Були то часи кед ше без финансийних проблемох одходзело на морє, окреме зоз спомнутим Горяцким дружтвом, спало ше под шатрами, а шицки члени мали задармо гайзибански карти. Путовали Бульчиково по цалей бувшей Югославиї, а аж три раз ишли до Словениї на Триґлав.

ПОТЇХА И РАДОСЦ

– Вше зме ше намагали добре воспитац и виховац дзивчата, научиц их же би мали роботни звикнуца, же би ше и вони так справовали, и удало ше нам. А вони вец тото пренєсли на свойо дзеци. Валентина (Киш) ма сина Педю хтори абсолвент на Факулетету технїчних наукох, на напряме три Д технолоґиї и длугорочни є член СКУД „Святи Сава”, а дзивка Марина треци рок на Медицинским факултету, вона вибрала стоматолоґию. Дзивка Наташа (Джуджар) ма дзивку Тамару хтора перши рок у Ґимназиї „Исидора Секулич” у Новим Садзе и шести є рок Музичней школи „Исидор Баїч”. Одмалючка танцовала у „Сонї Маринквич”, а тераз то „Фолклорика” и тренира джудо. Вони любя присц до нас, окреме на вельки швета, як цо Крачун, Велька ноц або Кирбай. Помагаю нам коло рихтаня наших єдлох, так повесц, специялитетох як цо бобальки або капущанїки, а часто и коло писаня писанкох. Наисце маю притоку ґу уметносци и креативносци – задовольно приповедаю Ганча и Венямин.

Нашо собешеднїки визначую же су члени КПД „Дюра Киш” уж 60 роки и же и нєшка провадза нашо руски манифестациї и вше су порихтани помогнуц з даяку пораду або совитом, а кед треба за даяки програми Ганча напече и колача. О преслави їх рочнїци нє такой так роздумовали, алє их дзеци и унуки нагварели же би означели златну свадзбу. Пре познати стан зоз пандемию вируса корона, шветочносц перше отримали за найузшу фамелию, а вец, як нам на концу розгварки гварели, ище голєм на два заводи поволаю означиц тото їх швето з найблїзшу родзину и приятелями.

И наисце, малженска пара Бульчикових ма цо славиц и цешиц ше же тото цо посцигли у живоце и малженстве, праве вельке богатство.

ЧИСЛЕНИ ФУНКЦИЇ

Венямин робел у „Центропромету”, два роки бул у Општинским комитету административни роботнїк, а од 1975. року робел як информатор о роботи дружтвено-политичних орґанизацийох ЦК СК Сербиї. Од снованя Радио Шиду 1969. року робел гонорарно у Рускей редакциї, а од 1980. року и як стаємно заняти, аж по одход до пензиї. Бул и секретар ССРН, а єден час и предсидатель МЗ Шид.

– Закладал сом ше за самодопринос з хторого би ше будовало Руски дом. Медзитим, нє ишло так гладко, и аж у поради з приватнїком 1995. року достали зме терашнї Руски дом. Мило ми же КПД „Дюра Киш” и нєшка активни, и кед видзим же як ше члени трудза, а окреме предсидатель Дружтва Златко Манько вєдно з паноцом Владимиром Еделински Миколком и панїматку Наташу – гвари Венямин.

БУЛО ЯК НА СВАДЗБИ

Ганча (дзивоцке Миклош) и Венямин гваря же вєдно почали жиц 1. октобра, алє ше урядово повинчали 31. децембра 1971. року.

– Нам важни тот дзень кед зме почали жиц як малженска пара и так и рахуєме же зме од теди пейц децениї вєдно. А кед зме на Нови рок и урядово шицко подписали, свадзбу зме нє правели, алє зме пошли на орґанизовани дочек Нового року до „Центропромету” и були барз весели – паметаю Бульчиково.

