Богослуженя у Вельким тижню

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая у страсним тижню у хторим ше през богослуженя пририхтує за наиходзаце швето Вельку ноц, нєшка Вельки одн. Желєни штварток.

Вчера вечар у Катедралней церкви була остатня тогорочна Преждеосвящена Служба Божа, а нєшка на 19 годзин будзе Василийова Служба Божа на хторей ше през євангелски читаня здогадує остатнї подїї зоз Исусового жемского живота, а то Тайна вечера зоз апостолами, пред тим як вноци будзе влапени и придати на судзенє и мученє.

Наютре, на Вельки пияток, богослуженя буду на 8 годзин – Утриня зоз читаньом 12 страсних Євангелийох, на 15 годзин Вечурня и хованє Исуса Христа зоз покладаньом плащаници до гробу. На Вельку соботу на 8 Єрусалимска утриня, а на 20 Пасхалне бдиниє – Всеночне з воскресну утриню.

