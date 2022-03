Богослуженя у манастире Малих Исусових шестрох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Першу нєдзелю Поста, 6. марца, у Руским Керестуре у манастире Малих Исусових шестрох на Циґлашоре, после длугшого часу пре пандемию – обновени Богослуженя. И попри тим же велї нє були на час информовани – позберали ше числени вирни же би ше висповедали и вєдно помодлєли.

Службу Божу на 16 годзин служел домашнї капелан о. Владимир Мєдєши и парох о. Владислав Варґа, котри ше у казанї здогаднул историї и важней присутносци Малих шестрох у нашим валалє. Апостол читал богослов Ярослав Варґа, а присутни були и числени одборци.

На радосц велїм, цала Служба преношена на Фейсбук профилу Катедрали, а було аж 296 провадзачох. Присутни виражели вельку подзековносц паноцом и зажадали же би ше голєм два раз мешачно служело за нїх, цо паноцове прилапели, та идуца Служба Божа будзе на Крестопоклону нєдзелю, 20. марца.

После Служби шестра Мартина порихтала аґапе, а вирни ше ище длуго затримали у радосней атмосфери.

