Богоявлєнє и пошвецанє обисцох у Кули

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї св. Йосафата вчера преславене вельке швето – Богоявлєнє Господнє, зоз хторим Церква припомина подїю кед Йоан Креститель покресцел Исуса на рики Йордан. Окончени и обряд пошвецаня води зоз хтору почало и пошвецанє обисцох парохиянох.

У кулскей церкви Литурґию на 9 годзин служел сотруднїк єромонах Платон Салак ЧСВВ, хтори и наказовал о значеню того швета. По Служби у виронаучней сали пошвецел и воду. Кулски парох єромонах Дамян Кича ЧСВВ источашнє Литурґию з нагоди Богоявлєня служел у Крущичу дзе филияла кулскей парохиї, а з пошвецену воду такой поблагословел коло 20 грекокатолїцки обисца.

Єромонах Платон вчера почал пошвецанє домох у Кули, и шлїдуюцих дньох по стаємним розпорядку мали би буц пошвецени вєдно коло 2000 обисца, як у самей Кули, так и у Червинки, Новей Кули и других околних местох дзе єст грекокатолїцки обисца хтори припадаю кулскей парохиї.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)