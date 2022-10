Боди зоз госцованя

ОБРОВЕЦ – У 11. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, хторе одбавене внєдзелю 23. октобра, фодбалере Русина славели у Обровцу дзе ше стретли зоз домашнїм Борцом 46 зоз резултатом 3:1 (3:1).

Ґоли на тим змаганю дали Матей Саянкович (2) и Филип Вуйович.

Специфичносц змаганя же шицки ґоли посцигнути у першим полчасу. Домашнї почали водзиц уж у 8. минути, но то було и шицко цо ше дотика домашнїх бавячох. Ґол за виєдначованє резултата посцигнул Саянкович зоз, за ньго, специфичней ситуациї, кед сцекол свойому чуварови и матирал домашнього ґолмана.

У 23. минути, зоз пенала, ґол за Русин дава Филип Вуйович, док при концу першого полчасу Саянкович ище раз треше процивнїцку мрежу, зоз чим поставени и конєчни резултат.

На нєдзелю, 30. октобра, до Керестура приходзи Борец зоз Бачкого Ґрачцу и будзе то прави сушедни дерби.

(Опатрене 47 раз, нєшка 47)