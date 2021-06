Бод за конєц сезони

КОЦУР – У Подручней лиґи Суботица, у котрей бави коцурска ФК „Искра”, одбавене остатнє стретнуце у тей сезони. Искра процив екипи Сутєски зоз Бачкого Доброго Поля одбавела нєришено 2:2 (2:1).

Искра на змаганє до Бачкого Доброго Поля пошла ослабена без даскелїх бавячох и без тренера, та екипу зоз лавки водзел, розуми ше, Здравко Бабич. Обидва екипи змаганє почали осторожно понеже обидвом екипом пораженє значело и ризик од випадованя з лиґи.

Ґоли за Искру дали Чурґуз и Бокан, а бавели Ступар, Човс, Барович, Сталевич, Дякович, Пердух, Лукич, Иван, Чурґуз, Бокан и Дакич.

ФК Искра сезону закончела на 12. месце на таблїчки, односно 5. од сподку таблїчки. Таки пласман єй вироятно обезпечел оставанє у лиґи, лєбо бараж за оставанє, котри, кед до ньго придзе, будзе процив Єдинства зоз Бачкого Петрового Села, котре було перше у Медзиопштинскей лиґи Бачка Тополя-Мали Идьош-Вербас–Бечей-Србобран.

