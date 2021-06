Божидар Хрнчар влапел найвекшу рибу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Змаганє лапаная риби на дуґов, хторе каждого року орґанизує Здруженє спортских рибарох Коляк зоз Руского Керестура, отримане внєдзелю 20. юния, алє першираз на новей локациї, на рибалову Еделински.

На змаганю участвовали вкупно 33-оме змагателє, од хторих пецерме були пионире, а того току, у катеґориї старших рибарох найлєпше ше указал Божидар Хрнчар чия риба мала аж 12,050 ґрами. Друге место завжал Мирко Фекете з рибу од 3,960 ґрами, а треце место припадло Златимирови Рамачовому, чия риба мала 3,885 ґрами, шицки троме зоз Керестура.

Шицки предвидзени пропозициї под час змаганя були випочитовани, найлєпши сениоре и шицки пионире за награду достали рибарски прибор, а после трох годзинох змаганя, за шицких учашнїкох бул орґанизовани и полудзенок.

