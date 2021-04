Борба зоз пандемию и Попис у центре анґажованя

БЕОҐРАД – У будинку Влади Републики Сербиї у Беoґраду стреду, 31. марца, отримана дзешата схадзка Совиту за национални меншини. На схадзки присуствовали предсидателька Влади Републики Сербиї и предсидателька Совиту за национални меншини Ана Брнабич, осмеро члени Влади Републики Сербиї и члени ресорного Министерства. На схадзки присутни були и 21 предсидатель, лєбо представнїк националних меншинох и заєднїцох хтори жию на териториї Републики Сербиї, а медзи нїма и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач.

Як у уводним викладаня предсидателька Влади Републики Сербиї Ана Брнабич акцентовала, найважнєйша активносц у наиходзацим периодзе то насампредз же би ше поволало шицких припаднїкох националних меншинох на вакцинованє и же би цали процес вакцинациї бул цо масовнєйши и самим тим и успишни у борби зоз пандемию. Друга значна активносц держави, як и меншинских совитох, то Попис жительства. Пре актуални причини и пандемию Попис ше премесца за октобер идуцого, 2022. року.

Кед слово о финансованю меншинских заєднїцох и совитох, Брнабич надпомла же Буджетски фонд за национални меншини у тим року будзе розполагац зоз истима средствами як и прешлого року, з 30 милиони динарами.

Предсидателька Брнабич виражела задовольство же ше акцийни плани котри ше одноша на роботу зоз националнима меншинами сполнюю у високим проценту од 80 одсто.

Министер Бранко Ружич зоз Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою на схадзки винєсол статистични податки котри ше одноша на образованє. Як надпомнул у тей хвильки коло 45.000 школярох у основних и штреднїх школох припаднїки националних меншинох, цо представя 6 одсто од вкупного числа школярох у Републики Сербиї. Окреме наглашене же нє утаргнути мали оддзелєня котри маю нєдостаточне число школярох (спод минимуму котри наведзени у Закону), а до котрих ходза школяре националних меншинох и же ше буду намагац зоз Министерства же би ше зоз тоту праксу предлужело и убудуце. Цо ше дотика учебнїкох, роби ше на тим же би каталоґи за 2021/22 рок були цо скорей порихтани и доступни, же би ше благочасово почало зоз друкованьом и дистрибуцию потребних учебнїкох, окреме тих котри облапени зоз реформу наставних планох и програмох.

