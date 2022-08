Бостан добре зродзел, цена подла

Дакеди ше у Дюрдьове садзело штиристо, пейцсто гольти бостану, а того року засадзене лєм коло двацец и пейц гольти. Велї фамелиї престали садзиц бостан прето же вше векши укладаня, а заробок вше менши.

Дюрдьовчанє ґереґи можу купиц на вецей местох, у центру валала, як и на главней калдерми. Традиция продукованя бостану у Дюрдьове длугокa. Дакеди кажда друга хижа у валалє садзела ґереґи и динї, а нєшка тото число спадло лєм на даскельо фамелиї. Єдна од найпознатших фамелийох у Дюрдьове по продукованю бостану то Гарґийова фамелия. Вони уж трицец роки садза бостан, а тота робота ше преноши зоз колєна на колєно.

Того року Гардийово на трох гольтох посадзели дзешец тисячи рошлїни, од того осем тисячи ґереґи и два тисячи динї. Бостан садзели на два раз. Два трецини були под тунелами, а єдна трецина була без тунелох. Воду рошлїни доставали прейґ системи капка по капка.

– Як и за други польопривредни култури, так и за бостан, треба вельо труду и роботи пред тим як ше почнє зоз зрезованьом плодох. Пририхтованя за бостан починаю ище вєшенї. Теди зме першираз руцели штучни гной и глїбоко зме поорали. Початком яри зме ище раз руцели штучни гной, а потим зме два раз прешли зоз шатвопририхтовачом. То ше роби же би жем була цо мелчейша и же бизме могли добре розцагнуц фолию и цо квалитетнєйше положиц черева за систему капка по капка. Мещки зме почали полнїц штредком марца, а початком мая пресаду зме помали почали виношиц на польо. По росадзованю, прейґ системи капка по капка рошлїном ше додава водорозпущуюци штучни гной – гварел Владимир.

ХВИЛЯ БУЛА ДОБРА

Як гварел наш собешеднїк, того року хвиля була добра, прето же нє було вельо дижджу, та ше так анї хороти нє зявйовали. Того року Гардийово садзели пейц файти ґереґох – Ромерия, Васко, Каристан, Колосео и Мирсини и два файти динї – Цитирекс и Полиника. Задовольни су як бостан зродзел. Пре моцне слунко хторе було початком юлия єдна файта чарних ґереґох достала печаци, односно ґереґи пожовкли.

– Того року продуковательом вельки чкоди направели врани и страки, бо их єст досц. Нам нє направели тельо чкоди, понеже зме бостан нєпреривно чували, а на полю маме и птицу предатора, сокола. На початку сезони зме мали проблем зоз розбиваньом ґереґох, бо бостан нє чувал нїхто. Нє маме чувара, алє фамелиярно чуваме бостан и зменюєме ше кажди дзень. У сущносци, 24 годзини єст дакого на бостану, а вноци я шпим на полю – гварел наш собешеднїк.

ЦЕНА МОГЛА БУЦ И ЛЄПША

Гардийово свой бостан предаваю на мало и на велько, дома и на драги Нови Сад – Зренянин. Цена бостану на мало рушела зоз пейдзешат динари по кили, а на велько, двацец пейц динари по кили. Цена на мало швидко спадла, перше на трицец динари, а о даскельо днї и на двацец динари по кили. На велько бостан ше предава петнац динари по кили, а даґдзе аж и менєй.

– Ґенерално зме нєзадовольни зоз цену, бо барз швидко спадла. Даяка реална цена би требала буц трицец динари, бо укладаня були барз вельки, у поровнаню зоз прешлим роком. Шицок репроматериял подрагшел од 20 по 30 одсто, штучни гной у поровнаню зоз прешлим роком бул драгши и до 300 одсто, цена нашеня була векша, а и наднїци подрагшели. Укладаня по єдним гольту були коло тисяч евра, а субвенциї од осем тисячи динари по єдним гектаре, цо зме достали, то барз мало – закончує нашу розгварку Владимир.

(Опатрене 20 раз, нєшка 1)