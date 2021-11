Бранкович найлєпши поєдинєц

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 21. новембра, фодбалере Русина одбавели остатнє коло у єшеньскей часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, процив Радничкого зоз Зомбору, з резултатом ФК Русин – ФК Раднички 7:1 (4:0).

Подмладзена екипа зоз Зомбору була идеална нагода за злєпшованє ґол розлики, понеже од самого початку було ясне хто на терену будзе водзиц бависко.

После даскельо полушансох, Бранкович виводзи корнер, трафя Малацка хтори зоз главу дава перши ґол за Русин. Нєодлуга, исте место виводзеня и исти бавяче, у истих улогох, и було то 2:0 за Русин. Треци и найкрасши ґол дал Бранкович кед му Кулич врацел лабду, а вон зоз вецей од 20 метерох треше процивнїцку мрежу. На 4:0 у 28. минути звекшує Филип Вуйович, же би исти бавяч зоз пенала дал и шлїдуюци ґол. Резултат од 6:0 звекшал млади Александар Тома, же би нєодлуга госци зменшали зоз пенала резултат на 6:1. За конєчни резултат змаганя, 7:1, найзаслуженши тандем Бранкович и реализатор Владан Вуйович.

За Русин бавели – Деян Кронич (Филип Тома), Деян Чернок (Теодор Няради), Боян Голик, Андрей Малацко, Владан Вуйович, Ваньо Колошняї (Неманя Ковачевич), Филип Вуйович, Дарко Сушич (Божидар Чонка), Янко Кулич (Александар Тома), Боян Бранкович, Матей Саянкович.

Ґоли дали – Андрей Малацко (2), Боян Бранкович, Филип Вуйович (2), Владан Вуйович, Александар Тома.

Зоз тоту побиду Русин забера 5. место на таблїчки зоз 28 освоєнима бодами.

