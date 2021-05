ЖАБЕЛЬ – Чолнїки Явного комуналного подприємства Чистота Жабель обивисцели гражданох же после вецеймешачнєй павзи тей нєдзелї, 16. мая, будзе отримани вашар у Жаблю.

З тей нагоди, модля шицких котри приду на вашар же би почитовали предписани епидемиолоґийни мири.

Вашари нє були отримовани пре застановйованє ширеня вирусу Ковид-19.

