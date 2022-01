Будзе вистава у Ґосподїнцох

ҐОСПОДЇНЦИ – У рамикох наступних Крачунских шветочносцох на штварток, 6. януара на 20 годзин, у просторийох Ґалериї Месней заєднїци ше планує отверанє вистави зоз 17. колониї подобових уметнїкох и 20. дзецинскей колониї „Стретнуце у Боднарова“, хтора отримана 25. и 26. септембра 2021. року у Ґосподїнцох. На Колониї участвовали, або приложели роботи, 25 подобово творителє. У рамикох дзецинскей колониї роботи приложели школяре ОШ зоз Ґосподїнцох.

Дружтво за руски язик, литературу и културу як орґанизатор Колониї пририхтало пригодни подобови каталоґ, а члени Орґанизацийного одбору у сотруднїцтве зоз Месну заєднїцу у Ґосподїнцох пририхтаю пригодну програму и отворя виставу.

Финансийну потримовку отримованю Колониї дали Општина Жабель и Национални совит Руснацох.

