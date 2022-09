Будзе Еколоґийни дзень за дзеци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Же би ше дзеци упознали зоз значносцу здравей поживи, остарал ше керестурски Каритас и Рух фоколару котри на соботу, 17. септембра, од 10.30 до 17 годзин орґанизує Еколоґийни дзень за дзеци.

Тема того стретнуца будзе здрава пожива зоз физичного, психолоґийного и духовного аспекту, а преподаваче буду висши диєтетичар-нутрициониста Михаела Миленкович и дипл. психолоґ Соня Алексич.

Попри преподаваня учашнїки буду мац и роботнї – буду правиц яблуков есенц и рихтац здраву поживу.

Єдна часц стретнуца будзе пошвецена розваги и упознаваню, понеже приду и дзеци зоз других местох, зоз Суботици, Беоґраду, Бечею, Зренянину, Сенти…

Приява обовязна и тирва ище нєшка, 15. септембра, прето же за шицких учашнїкох будзе обезпечени здрави полудзенок и дезерт, а котизация виноши 100 динари по особи.

(Опатрене 29 раз, нєшка 29)