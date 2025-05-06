Будзе Кирбай у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – На каждей Служби Божей у церкви св.о. Миколая модлї ше за вибор нового Папи, а после Служби Марийово майски молебени.

На стреду, 7. мая, на 9 рано будзе акция пораєня церкви за Кирбай. Поволани шицки хтори можу помогнуц и любя свою церкву.

На штварток, 8. мая, после раншей Служби будзе Молебен, а на вечар нєт Служби лєм Саночне на 19 годзин пред Кирбайом.

На пияток, 9. мая, храмове швето – Кирбай. Служби буду рано на 8 годзин, а после пошвецанє нових желєних ризох котри дарує фамелия покойного Дюру Надя, на 10 годзин будзе Архиєрейска Служба Божа. Вечар нє будзе Служба, лєм Молебен на 20 годзин.

На соботу ше предлужує Служби Божо у Водици на 19 годзин.