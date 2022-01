СЕРБИЯ – Влада Републики Сербиї прилапела Програму додзельованя безповратних средствох за купованє хижох на валалє за чечуци 2022. рок, а по тим конкурсу плановане же буду видвоєни 500 милиони динари. На основи тей одлуки, ресорне Министерство наявело же нєодлуга будзе розписани и Конкурс.

Слово о Конкурсу котри ше реализує остатанї даскельо роки, а котри обдумани за младих котри планую остац на валалє, а котри ище вше нє маю свойо обисце.

