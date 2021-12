Будзе направене Реґионалне шмециско

КУЛА – На вчерайшей, XXI схадзки Скупштини општини Кула, зоз векшину гласох присутних одборнїкох прилапена Одлука о формованю Явного комуналного подприємства „Реґионални центер за управянє зоз шмецом Ранчево”, а попри тим прилапена и Одлука о успоставяню медзиопштинского сотруднїцтва Городу Зомбор, општинох: Кула, Оджак, Апатин и Бач, цо будзе реализоване зоз заключеньом спорозуменя о реґионалним сотруднїцтве пре управянє зоз комуналним шмецом

Зоз спомнутим проєктом Реґионалного шмециска, шицки локални самоуправи ше обовязали на здружованє своїх финансийних, просторних и кадрових потенциялох, после вибудови Реґионалного центру, заплановане же би його снователє, односно хаснователє престали хасновац потерашнї шмециска. Зоз истим спорозуменьом, општини, односно город ше обовязую стари депониї ревитализовац и окончиц їх санацию, найпознєйше у периодзе од трох рокох после отвераня Реґионалного центру Ранчево.

Основни циль Ранчева би требало буц формованє длугорочней системи за управянє зоз шмецом, цо значи же би ше векшина шмеца селектовала и рецикловала, понеже у шицких локалних самоуправох иснує озбильни проблем зоз шмецисками. Явни комунални подприємства би одвожели шмеце зоз своїх територийох на реґионалне шмециско Ранчево котре би свойо услуги наплацовало, и так би требало буц самоотримуюце. Просторни, материялни и технїчни условия, як и векшину финансийних средствох би мал обезпечиц Город Зомбор.

Одборнїки СО Кула потим вигласали предаванє нєрухомосци у власносци Општини Кула на териториї Червинки, а дате и позитивне думанє на двойнїсту явну функцию заменїка предсидателя Општини Кула Кароля Валку.

