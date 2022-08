Будзе означени Медзинародни дзень младих

ВЕРБАС – Канцелария за младих општини Вербас и того року пририхтала програми з котрима будзе означени 12. авґуст – Медзинародни дзень младих.

Так на пияток, 12. авґуста на 19 годзин, у просторийох Канцелариї за младих (М. Тита 81), заказана вистава „Од идеї по дизайн плакати”, на котрей буду представени плакати Даници Шарунац. Виставу будзе провадзиц преподаванє на тему розвою плакатох през историю.

Истого дня, на теренох Центра за физичну културу „Драґо Йовович”, будзе орґанизовани гуманитарни турнир у одбойки на писку 3х3, а средства ше будзе зберац за лїченє Надї Туфеґджич и Кости Печанца. Тот турнир, з истим цильом и мотивом, будзе повторени 20. и 21. авґуста на терену за одбойку у парку у улїци Лази Костича.

