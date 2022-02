Будзе орґанизовани Бал Дома култури, мож купиц уходнїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – После вецей рокох павзи на соботу, 19. фебруара, у Руским Керестуре будзе орґанизовани Бал Дома култури.

Бал будзе отримани у ресторану Червена ружа, уходнїца за бал кошта 1800 динари, а до нєй, медзи иншим, ураховани и полудзенок.

Пре почитованє епидемийних мирох, бал будзе отримани у термину од 13 по 19 годзин, а понеже число местох огранїчене, шицки заинтересовани би ше цо скорей требали приявиц на число телефона 062/191-80-77, при Андреї Штефанко.

Нащивительох будзе забавяц Пицикато бенд у своїм полним составе, а попри добрей музики, буду орґанизовани и рижни бависка, та орґанизаторе з тей нагоди поволую шицких заинтересованих госцох же би ше приявели.

