Будзе оформена редакция за видаванє Енциклопедиї Руснацох

НОВИ САД – На вчерайшим представяню публикацийох на Филозофским факултету, хтори дарунок Института русинского язика и култури Прешовского универзитета и Академиї русинскей култури зоз Прешова, проф. др Михайло Фейса наявел же тераз, кед маме наш по медзинародним стандарду за язиково коди rsk код, жадаме и же би кажда ISBN (International Standard Book Number – Медзинародне стандардне число кнїжки) публикация, хтора ма CIP (Cataloguing in Publication) у хторим єст число за язик на хторим обявена публикация, мала и ознаку за наш руски язик.

До тераз наш руски язик бул подводзени найчастейше, под други славянски язики. Професор Фейса гварел же, як зме достали rsk код, же ше вимага, а зоз потримовку Филозофского факултета, же би ше тот код преточело до числа, хторе будзе состойна часц у CIP ознаки цо будзе означовац же публикация на нашим руским язику.

Вон ище наявел же ше зоз тим rsk кодом достало и можлївосц оформиц бок на Википедиї по руски, и же ше планує орґанизовац сновательну схадзку на хторей би ше направело редакцию за видаванє Енциклопедиї Руснацох, хтора би була у паперовей и електронскей форми, а одреднїци зоз Енциклопедиї би були и на Википедиї по руски обявени.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)