Будзе пирсканє суньоґох зоз жеми и з воздуху, спозорює ше пчоларох

ВЕРБАС – Третман процив суньоґох зоз жеми, з води и з воздуху на подручу општини Вербас будзе окончени у периоду од 24. юния по 9. юлий, сообщела новосадска „Циклонизация”.

По сообщеню, точне место и час пирсканя будзе завишиц од мониторинґу и хвильових условийох, а третмани ше будзе окончовац зоз препаратами на бази ламбда-цихалотрина и делтаметрина.

Спозорює ше пчоларох же препарат токсични за пчоли, же би требали заврец кошнїци, лєбо их оддалїц найменєй пейц километри од наведзених местох пирсканя.

Дїйство препарату тирва три днї.

