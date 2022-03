РУСКИ КЕРЕСТУР – На пияток, 11. марца на 20 годзин, будзе преподаванє за младих на тему „Жени у Святим Писмуˮ, а тема вибрана з нагоди актуалного означованя Медзинародного дня женох. Преподаванє отрима млади теолоґ Марко Радакович зоз Зомбора.

Преподаванє орґанизую Пакт Рутенорум, Каритас и Рух фокулару, а будзе отримане у просторийох Пакт Рутенорум, у Младежским доме у Руским Керестуре.

