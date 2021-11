БАЧИНЦИ – Наютре, на Служби Божей хтора почнє на 10 годзин, до церкви Святого апостола и євангелисти Луки будзе принєшени образ Мацери Божей Водицовей, а принєшу го вирни зоз Суботици и Руского Керестура.

По словох пароха о. Дарка Раца, после богослуженя будзе служени Молебен, а образ будзе виложени у церкви наступни два тижнї, а потим будзе пренєшени до церкви у Новим Садзе.

