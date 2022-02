Будзе референдум о самодоприносу

НОВЕ ОРАХОВО – На схадзки Скупштини општини Бачка Тополя отриманей 23. децембра, медзи иншим, на дньовим шоре була и точка Предкладанє одлуки о уводзеню самодоприносу на подручю Месней заєднїци Нове Орахово за период од 1. марца 2022. по 31. децембер 2031. року.

Скупштина прилапела Предкладанє и принєсла одлуку о розписованю референдума на подручю Месней заєднїци Нове Орахово за вияшньованє гражданох на предкладанє уводзеня месного самодоприносу на период од дзешец роки. Референдум будзе отримани на нєдзелю, 20. фебруара 2022. року у периодзе од 7 по 20 годзин на двох гласацких местох. Гласацке место число 1 у будинку Месней заєднїци, а гласацке место число 2 у будинку Дома култури.

Самодопринос ше уводзи же би ше обезпечели средства за функционованє роботи МЗ, а планує ше же за тото потребне коло 50 000 000 динари (на бази ценох од 2020. року). Средства ше розпоредзує на отримованє ошвиценя по улїчкох и трошки за потрошену струю, 40 одсто, цо виноши 20 000 000 динари, реконструкцию и отримованє водоводовей мрежи 20 одсто, односно 10 000 000 динари, отримованє явних поверхносцох и бавилїщох за дзеци 10 одсто, цо 5 000 000 динари и 30 одсто, односно 20 000 000 за функционованє роботи Месней заєднїци.

Кед же ше на референдуму векшина вияшнї за прилапйованє, заняти од нето заробку буду плациц 2 одсто, а на приход од самостойней дїялносци 4 одсто. На жем ше будзе плациц 20 кили жита по гектаре, проциввредносц у динарох, док пензионере котри добродзечнє подпишу вияву буду плациц 1 одсто.

Обавязка на самодопринос ше одноши на гражданох чийо пребивалїще на подручю Месней заєднїци Нове Орахово и на гражданох хтори витворюю приход од маєтку на подручю Месней заєднїци Нове Орахово.

