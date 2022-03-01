Будзе роботня „Кухня то школа”

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмяк” на стреду, 2. марца на 13,30 годзин, отрима ше роботня на проєкту „Кухня то школа”, на котрей буду участвовац дзеци нїзших класох. Источашнє то и промоция популарней сликовнїци и вифарбйованки „Кухня”, хтору видала НВУ „Руске слово“ концом прешлого року.

У рамикох промоциї сликовнїци за дзеци зоз вифарбйованку „Кухня”, педаґоґ Наташа Мученски и редакторка того виданя Мая Зазуляк Гарди школяром першей и другей класи керестурскей Школи у предлуженим пребуваню отримаю интерактивну презентацию. Попри тим, дзеци през роботню збогаца свойо знанє о кухнї и о руских єдлох. На промоциї будзе и єдна з авторох чийо писньочки заступени у сликовнїци, та з тей нагоди Ирина Гарди Ковачевич дзецом пречита даскельо тексти, а учую и шпиванку „Кухар чи кухарка”, хтору на текст зоз сликовнїци Гарди Ковачевичовей викомпоновала и одшпивала Кристина Афич.

По законченю презентациї дзеци годни коштовац даєдни руски єдла и пробовац их направиц, у чим им помогнє предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур Любица Няради. Тиж так, за шицких школярох буду порихтани и дарунки – сликовнїци за дзеци зоз вифарбйованку „Кухня” и древени прибор за кухню.

Окрем Ковачевичовей, поучни и франтовлїви писньочки сениорох руских творох за дзеци написали и Агнета Бучко Папгаргаї, Силвестер Д. Макая, Серафина Макаї, Юлиян Папа, Мелания Римар и Оксана Мудри Недич. Илустрациї сликовнїци и вифарбйованки креирала Мария Ковачевич.

Цали тираж обидвох сликовнїцох розпредати за 27 днї у децембру прешлого року, алє охабени достаточно прикладнїки котри ше на проєкту „Кухня то школа” подзеля у вецей школох. После Руского Керестура у плану обисц школи у Коцуре и Дюрдьове.

Сликовнїца обявена з вельку потримовку Буджетского фонду за национални меншини Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, у котрим державна секретарка Олена Папуґа.

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