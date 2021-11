Будованє духовного центру Емаус мож розпочац

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нови керестурски парох о. Владислав Варґа всоботу пополадню 30. октобра ше першираз стретнул з предсидательом општини Кула Дамяном Миляничом, предсидательом совиту Месней заєднїци Руски Керестур Владимиром Олеяром же би их поинформовали о можлївосцох и початку будованя Духовного центру Емаус.

Шицки потребни формалносци уж покончени, починаюци од виробеного проєкту, пенєжних средствох котри обезпечени, а очиглядне и жаданє и шицких присутних же би ше Центер почал будовац, потвердзел о. Варґа. Значносц того духовного центру наисце велька, а того бул свидоми и його предходнїк нєдавно упокоєни о. Михайло Малацко, котри и започал тот проєкт.

Предсидатель Милянич визначел же Општина ма красне сотруднїцтво зоз Керестуром и же познате же там, дзе ше церква розвива и цале ше дружтво розвива. Вон вєдно зоз Олеяром потвердзел потримовку локалних власцох и структорох за будованє Емаусу.

Тому стретнуцу у Водици присуствовали ище и керестурски капелан о. Михайло Шанта и предсидатель церковного одбору Михайло Рамач, та тутор водици Владимир Чижмар и представителє Церковного одбору.

