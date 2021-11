Будуєме заєднїцу повязану медзи собу и другима

Кажда нова вистка котра бешедує о росту числа людзох котри ше обрали од вирусу корона шицким нам уноши страх и нємир, котри у нас од початку пандемиї. Кед ше здогаднєме на часи завераня, полицийней годзини, забранох, рижних препреченьох, огранїченьох и примушуюцих прилагодзованьох котри зме мали прешлого року, верим же ше шицки члени Роботного цела за младих зложа з мою оцену же тот 2021. рок бул период кед зме заш лєм, шицки кус лєгчейше дихали и були вельо успишнєйши кед слово о активносцох за младих у рускей заєднїци.

Попри шицких виволаньох, успих Роботного цела за младих од початку свойого снованя то факт же функционує як тим. Кажде думанє, идея, предкладанє, похвала або критика прилапюю ше и о тим ше отворено дискутує. Комуникация медзи членами Роботного цела нєпреривна и найчастейше ше окончує прейґ дружтвених мрежох дзе розвиваме нашо идеї. Шицки догварки познєйше прецизуєме на схадзкох котри отворени за кажду младу особу котра ше жада упознац зоз нашу роботу або уключиц ше до даєдних з наших активносцох. Нашо члени ше зоз младима у нашей заєднїци часто стретаю у наших КУД-ох, здруженьох, институцийох, на стретнуцох, фестивалох, итд. дзе окрем приватних темох вше зоз нїма бешедуєме и о наших задаткох и цильох. Гоч корона вирус ище вше медзи нами и нє ма намиру пошвидко нас напущиц, вакцинация заш лєм оможлївела же бизме вельо лєгчейше були у контакту зоз младима и вєдно зоз нїма реализовали проєкти и активносци.

Окреме нам мило же млади зоз Руского Керестура, позберани коло здруженя Пакт Рутенорум, наисце ожили културни живот младих у своїм месце. Обнова Младежского дому, Поетски вечар, Вечар дружтвених бавискох, Дньовка, сотруднїцтво и реализация заєднїцких проєктох зоз другима орґанизациями на локалу и звонка нього, резултати того здруженя у тим року. Тиж так, барз приємне нєсподзиванє були млади зоз Шиду котри вєдно зоз нашим Роботним целом реализовали проєкт „Стретнуце рускей младежи у Шидзе”. Зоз тим дводньовим друженьом у Сриме, зоз красним змистом и активносцами котри орґанизовали домашнї, указали зме же и млади Руснаци з другого боку Дунаю нє сами. Жадаме и убудуце реализовац заєднїцки активносци зоз младима зоз котрима нє так часто маме нагоду сотрудзовац, як цо то млади зоз Сриму, Суботици або Нового Орахова. Окрем Руского Керестура и Шиду, млади зоз других наших местох тиж були активни, а зоз проєктох котри того року пришли на Конкурс за софинансованє проєктох за младих у рускей заєднїци видвоїме: „Караоки вечар по руски” у Дюрдьове, „Пратки у Матки” у Новим Садзе, „Жатва за младих” у Коцуре, итд.

Шицки тоти проєкти, стретнуца, подїї, алє и информациї котри младим интересанти, або можу буц хасновити, находза ше на урядових профилох на дружтвених мрежох Фейсбук и Инстаґрам под меном „Роботне цело за младих”. Тоти профили водзи наша членїца Тат’яна Буила зоз Коцура, котра вредно роби же би младим пренєсла часц атмосфери зоз наших проєктох и стретнуцох. Гоч за велїх з нас дружтвени мрежи ище вше лєм файта забави, нашо Роботне цело попри велїх других орґанизацийох, институцийох и подприємствох похопело же дружтвени мрежи барз хасновити способ комуникованя зоз нашу цильну ґрупу, дзе тиж барз лєгко и транспарентно можеме указац резултати нашей роботи.

Гоч тот рок зоз ошмихом и ентузиязмом приводзиме ґу концу, чежко повесц цо можеме обчековац од шлїдуюцого року. Пандемия вецей раз указала же є барз спреведаца, приходзи у габох котри з часу на час добре знаю закомпликовац ситуацию, кед слово о реализованю наших идейох и активносцох. Алє пандемия нє шме буц вигварка же бизме постали лєнїви! Праве прето, до нового року уходзиме зоз намиру же бизме пренашли свойо место у приповедки „Нови Сад – Европска престолнїца Европи”, кед наш город, пре пандемию вирусу корона свою престижну титулу место того року будзе ношиц у цалим идуцим року. Попри тим, идея нам же бизме окрем при младих у рускей заєднїци були активни и при младих зоз других заєднїцох. Як предсидатель Роботного цела за младих, направел сом перши крочай и од рижних националних совитох сом достал контакти младих и активних людзох зоз других заєднїцох зоз котрима бизме ше могли повязац. Розвивац и пестовац змисти за младих у власней заєднїци барз важне, бо шицки знаме же млади наша будучносц.

Повязованє зоз другима, черанє знаньох и искуствох важне, бо то виходзенє зоз власней зони комфору, а звонка нєй поставаме и богатши и успишнєйши. Потримовка младим каждого року насампредз финансийна, алє зме ту помогнуц и зоз совитами и власним анґажманом. Ту зме пре младих и вєдно з нїма жадаме будовац заєднїцу котра моцно повязана и медзи собу и з другима заєднїцами зоз котрима вєдно жиєме на тим просторе. З намиру очувац свой язик, културу и традицию, предлужуєме активносци и змисти котри тримаю крочай зоз 21. виком у духу мултикултуралносци и интеркултуралносци.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

