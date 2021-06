Буду анґажовани рибочуваре

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчерайшей Рочней скупштини Здруженя спортских рибарох (ЗСР) Коляк, хтора отримана у лєтнїковцу, у Руским Керестуре, представени Звит о роботи и Финансийни звит за 2020. рок, як и план активносцох за наиходзаци рок.

Шицких присутних привитал предсидатель ЗСР Коляк Михайло Пашо, а на самим початку визначел же Здруженє ма 120 активних членох – сениорох и ветеранох, и 30 пионирох, як и же у прешлим року, предате 25 рибарски карти менєй, як у тим року лєм по 6. мешац. Подрозумює ше, як гварел Пашо, скромнєйши рок пошлїдок ковид ситуациї.

Звит о роботи у прешлим року поднєсол предсидатель Здруженя Михайло Пашо. У 2020. року були отримани даскельо роботни акциї – чисценє базена, акция ушорйованя лєтнїковца, еколоґийна акция у хторей ше зберало пластику и найлон коло беґелю, акция керченя коло беґелю, од моста та по базен з правого боку, а як наглашене, тота роботна акция будзе предлужена.

Члени Здруженя у прешлим року зазначели окремни резултати, понеже на Чукияди у Кули, спомедзи 125 екипох зоз цалей Войводини, Здруженє Коляк завжало 1. место, а тиж 1. место освоєли и на змаганю у лапаню риби у рамикох Спортских бавискох Яша Баков у Жаблю.

И у Керестуре прешлого року у октобру отримана Чукияда, як и змаганє у вареню рибового паприґашу, а члени поряднє участвую и на змаганьох у Силбашу и Пиньвиц дзе тиж часто освоюю високи места.

Цо ше дотика Финансийного звиту за 2020. рок, приходи Здруженя виношели 96 260 динари, а розходи 39 670 динари. Од членаринох Здруженє приходовало 49 500 динари, 35 000 динари достати од рижних спонзорох, а од вареня котлїкох Здруженє заробело 11 760 динари. Прибор за риболов у вредносци од 50 000 динари остал зоз 2019. року, и будзе додзелєни як награда на змаганьох у тим року.

Од планох за тот рок, на Скупштини окреме визначене же ше нєодлуга планує анґажовац рибочуварох, волонтерох, хтори буду задлужени за контролованє и приявйованє крадзох и рижних других заувагох на Малим бачким беґелю. По словох Михайла Пашу, за надпатранє Малого бачкого беґелю, окрем трох або штирох Керестурцох, буду задлужени и єден рибочувар у Крущичу и двоме у Сивцу.

Здруженє ма у плану и – орґанизовац клубски змаганя у лапаню риби, одход на змаганє до Миклошевцох, участвовац и помогнуц коло орґанизациї спортских бавискох Яша Баков, з оглядом на подлу финансийну ситуацию того Здруженя.

Як и дотераз, будзе орґанизована и Школа рибарства и еколоґийна едукация за пионирох, а Здруженє Коляк будзе орґанизатор и у змаганю вареня рибового паприґашу, будзе участвовац и на манифестациї Днї керестурскей паприґи, а тиж и у шицких волонтерских акцийох хтори доприноша красшому и чистейшому валалу.

Пред сам конєц, предсидатель Здруженя Михайло Пашо поволал шицких членох же би ше приявели за участвованє у змаганю лапаня риби на дуґов, хторе ше отрима на соботу, а того року на другей локациї, на рибалову власнїка Мирка Еделинския.

Попри стаємних членох, на Скупштини присуствовали и Владимир Олеяр спред Месней заєднїци, спред ЯКП Руском Иґор Фейди як и числени спонзоре котри помагаю Здруженє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)