ШИД – Предсидатель Општини Зоран Семенович зоз сотруднїками приял вчера державну секретарку у Министерству за старанє о фамелиї и демоґрафию Милку Милованович Минич.

У розгваркох було слова о проблемох демоґрафиї у Републики Сербиї и општини Шид з предлогом мирох за звекшанє новородзених дзецох.

Бешедовало ше и о мирох новей политики родзеня дзецох хторе будзе запровадзовац ресорне Министерство, а зоз звекшаньом пенєжних даваньох за новонародзени дзеци.

