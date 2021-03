Буду онлайн Днї добавячох

НОВИ САД – Розвойна аґенция Войводини (РАВ) поволує шицких продуковательох швижей овоци и швижих заградових рошлїнох же би ше приявели за участвованє на першей од штирох подїйох под назву Дзень добавячох – Аґробизнис 2021.

Б2Б схадзки будзе ше отримовац онлайн каждого остатнього тижня у мешацу, наиходзаци штири мешаци, а домашнї добавяче буду ше мац нагоду представиц иножемним, домашнїм и реґионалним тарґовинским ланцом, дистрибутером, алє и вельким продуковательом поживових продуктох.

На перших Дньох добавячох, хтори заказани за 24 – 26. марец, домашнї привреднїки зоз сектора швижей овоци и швижих заградових рошлїнох годни ше представиц тарґовинскому ланцу число 1. у Европи, нємецкому ґлобалному ланцу Лидл Сербия.

Заинтересовани ше можу приявиц на приявним формулару на интернет боку Розвойней аґенциї Войводини РАВ-а rav.org.rs/sr/ и на истим боку находза ше и други деталї у вязи зоз тоту подїю.

Иншак, база добавячох Розвойней аґенциї Войводини, хтора ше находзи на адреси https://rav.org.rs/sr/become-supplier/ оможлївює компанийом зоз Войводини же би представели свойо капацитети и продукцийни програми, а компанийом хтори глєдаю добавячох, же би идентификовали идеалних партнерох за подмирйованє.

