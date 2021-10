Буду посадзени древка у Лазовим парку у Вербаше

ВЕРБАС – Еколоґийни рух Вербасу, Општина Вербас и привреднїки тих дньох ше догварели о акциї ожелєньованя велького парку у улїчки Лази Костича у Вербаше, пренєсол општински сайт.

З нагоди догварки, на инициятиву Еколоґийного руху, отримана схадзка у кабинету заменїци предсидателя Општини Вербас Тияни Алексич. Схадзки присуствовали представнїки Явного комуналного подприємства „Комуналєц”, Явней аґенциї за зоогиґиєну и польопривреду ЯЗИП, представнїки Индустриї меса „Карнекс”, Цукровнї „Суноко” и „Ecology sistem”, як и Горяцкого розсаднїка у Зомборе.

По словох предсидателя Еколоґийного руху Ратка Дюрдєвца, догварене же би „Комуналєц” и ЯЗИП обезпечели тракторски фурови и роботну моц за копанє дзирох дзе ше посадзи млади стебла, а же би роботнїки „Комуналцу” у шлїдуюцих даскельо тижньох винєсли сухи и охорени древка з парку.

Вербаска Цукровня и „Карнекс” донираю 1.000 еври, а и Еколоґийни рух Вербасу уложи додатни 1.100 еври за купованє младих древкох през проєкт „Лєс вола на диялоґ”, у рамикох програми „Екосистема: потримовка реформом у защити животного стредку”. Програму запровадзую Млади виглєдоваче Сербиї, з потримовку Шведскей аґенциї за медзинародни розвой и сотруднїцтво. Горяцки розсаднїк обезпечи древка по вибору, як и технїчну и консултантску помоц за садзенє.

През тот парк планована и вибудов пешацко-рекреативней дражки, за котру елаборат безплатно виробели проєктанти Водопривредного подприємства „Бачка” у Вербаше. Предвидзене же би дражка була длугока 1.360 метери, широка 1,5 метери и орубена зоз древенима формами.

Лазов парк у Вербаше ше пресцера на поверхносци од шейсц гектари. Змесцени є на окраїску городу и представя витрозащитни пас и бариєру за чкодлїви хемийни емисиї зоз польох.

