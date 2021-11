Була акция даваня креви

РУСКИ КЕРЕСТУР – Акция добродзечного даваня креви, треца того року, отримана пияток 29. октобра у Руским Керестуре и у Крущичу, опрез просторийох месних заєднїцох тих двох валалох.

На добродзечну акцию одволал ше вкупно 31 граждан, од хторих 21 зоз Керестура, з тим же шесцеро одбити пре здравствени причини, а 10-еро давателє зоз Крущичу, дзе двойо одбити.

Медзи давателями и дзевецеро штредньошколци и два професорки школи Петро Кузмяк, а секретарка Червеного крижу у Кули, Неда Раячич з тей нагоди похвалєла сотруднїцство зоз тоту школу, окреме зоз педаґоґу Любицу Няради.

Раячичов тиж и апеловала на гражданох Керестура, окреме на младих, же би ше цо вецей уключовали до тей акциї, понеже пре Ковид ситуацию и залихи креви и число давательох зменшане.

Орґанизатор акциї Завод за трансфузию креви Войводини у сотруднїцтве зоз Червеним крижом Кула.

