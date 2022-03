Була Вельконоцна споведз и Пошвеценє Русиї и України

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Катедралней церкви нашого владичества св. Миколая, вчера на швето Благовищенє по григориянским календаре, наш владика Георгий вєдно зоз нашима священїками, з окремну молитву ше модлєли за мир у цалим швеце, и пошвецели Русию и Україну пресвятому шерцу Марийовому.

Тот чин окончени на Служби Божей на 10 годзин, пред Марийову икону на иконостасу, кед ше и владика, священїки и вирни на колєнох вєдно модлєли.

И нашо владичество ше так придружело шицким владичеством швета, вєдно зоз папом Франциском у Риме на його поволанку, а окремне пошвеценє було и у Фатими, месце Марийового указаня 1917. року.

Вчера на Благовищенє керестурски парохиянє мали нагоди и за Вельконоцну св. споведз, на штирох литурґийох, на 8, 10, 16, и 18 годзин, а споведац домашнїм були помогнуц и велї священїки з наших парохийох.

