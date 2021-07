Була схадзка о сотрудїцтву Националних совитох Руснацих и Словацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На заєднїцкей роботней схадзки представительох Националних совитох Руснацох и Словацох хтора отримана у Руским Керестуре, всоботу, 17. юлия, подписана верзия меморандуму о медзисобним сотруднїцтве двох совитох на руским и словацким язику. Най здогаднєме меморандум на сербским язику подписани у априлу на сходзе у Старей Пазови.

На схадзки у Керестуре свойо искуства представели и вичерали подпредсидатель словацкого совиту Златко Шимак, и предсидатель руского НС Борислав Сакач, предсидателє штирох Одборох двох совитох, за културу Ана Чапеля и Микола Шанта, за образованє, Янко Коларик и Мелания Римар, за службене хаснованє язика и писма Владимир Францисти и Олена Папуґа и Одборох за информованє Ана Хорватова и Яким Винаї, та секретаре двох совитох Мария Поптешинова и Таня Арва Планчак. Заключенє шицких учашнїкох роботней схадзки було же и словацка и руска национална меншина, тє. обидва совити маю вельо заєднїцки теми, же два народи досц блїзки медзи собу, а дефиновани и подобни або заєднїцки проблеми у штирох обласцох културней автономиї.

Роботна схадзка була перши крочай у витворйованю будуцого сотруднїцтва и заключеня же заєднїцки проблеми годни лєгчейше ришовац кед буду вєдно наступац пред державу на шицких єй уровньох, а пред тим и на Координациї националних совитох.

Як визначел предсидатель Сакач, подписани меморандум оможлїви двом совитом и заєднїцки писац проєкти за злєпшанє финансийнох, а подобни сходи наявел и зоз другима националнима совитами.

Учашнїки схадзки потим нащивели катедралну церкву св. оца Миколя котру им представел парох о. Михайло Малацко, а визначел и Марийово святилище Водицу, а госци на концу нащивели и просториї шедзиска нашого Националного совиту у будинку Замок.

