Була схадзка УО Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого викенду у Руским Керестуре отримана и заєднїцка схадзка Управного одбору Рускей матки и Редакцийного одбору їх глашнїка „Руснак”, а з векшину гласох прилапени шицки точки дньового шора.

На самим початку схадзки, як уж на даскельо заводи и бешедоване, Руска матка утвердзела и же порядна рочна скупштина хтора того року будзе и виберанкова, будзе отримана першей соботи у марцу, односно 5. марца.

Потим, цо ше дотика прекладу кнїжки „Мала история Русинох”, автора Ивана Попа, догварене же тираж котри видруковани у количестве од 1.000 прикладнїки, РМ як видаватель тоту кнїжку будзе дзелїц шицким заинтересованим на їх промотивних сходох и схадзкох. Тиж так, на урядове предкладанє Михайла Катону, кнїжка будзе подзелєна и у шицких школох дзе ше настава одвива на руским язику, а утвердзи ше и дзе єст потреба же би кнїжку достали и школяре котри виучую руски язик зоз елементами националней култури.

Винєшена и информция о зашеданю Шветовей ради РРЛ котре будзе отримане наиходзацого викенду у Румуниї, на зашеданє спред РМ пойду Дюра Папуґа и Славко Пап, а як визначене, медзи обсяжним дньовим шором найвекша часц пошвецена длугорочному проблему нєприпознаваня Руснацох у України, а шицко провадзене зоз дипломатску преписку, и нєдавно достатим одвитом по тим питаню.

На самим концу схадзки УО Рускей матки, предсидатель Дюра Папуґа потолковал плани за наиходзаци рок о способе обезпечованя средствох за финансованє їх дїялносцох.

Матка уж придала седем проєкти на седем розлични конкурси, штири при покраїнских секретариятох и три у Општини Кула. По проєктох, затераз планую вифинасовац видаванє глашнїка „Руснак”, отримованє Подобовей колониї „Еуфемия Гарди”, орґанизованє Стретнуца поетох, литературних и музичних творительох РМ, Виставу малюнкох зоз подобовей колониї и видаванє штирох провадзацих каталоґох їх активносцох.

