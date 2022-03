РУСКИ КЕРЕСТУР – У ОШШ зоз домом школярох „Петро Кузмяк” вовторок, 1. марца, отримана Школска смотра рецитаторох за школярох од першей по штварту класу основней школи, а участвовали аж 32 школяре котрих порихтала учителька Наталия Зазуляк.

Жири, у чиїм составе були Оленка Живкович и Ксения Бодянец, вибрал 20 найуспишнєйших рецитаторох котри такой нєшка уж наступя на Месней смотри рецитаторох у Доме култури.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)