Були и госци зоз Нового Орахова

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого викенду валал нащивели госци зоз Нового Орахова, предлужуюци прешлорочну традицию сотруднїцтва. Вони обишли вецей места, а потим ше коло музики дружели у Майсторским доме.

Новоораховчаньох привитали секретар Месней заєднїци Михайло Пашо и предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр, потим им указали спортску галу и школски будинок.

Предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур Любица Няради госцом представела музейну збирку у будинку Замку, а потим нащивели и Марийово святилїще Водицу.

