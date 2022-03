Було преподаванє о Вельким посту

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох парохийного Каритасу внєдзелю, 6. марца, по вечаршей Служби Божей було перше преподаванє на тему: „А твориц добро нє виставайме, бо у свой час будземе жац – кед нє зунуєме.“ (Галатом 6, 9 -10) То порученє папи Франциска за Пост 2022., а роздумованє на тоту тему отримал парох о. Владислав Варґа.

Вон визначел же пост то насампредз период у хторим потребне зробиц особну обнову у вири, я и Бог, заєднїцку обнову, як заєднїца, тє. як Церква. Шицкому тому допоможу и одреканя од єдзеня, и других тїлесних вигодносцох, а през молитву, читанє Слова Божого, особного покаяня и обраценя, и добрих дїлох єдних ґу другим.

Як наявене, преподаваня буду каждей нєдзелї у чаше Велького посту як пририхтованє за Пасху, а буду по Служби Божей на 18,45 годзин. На идуцу нєдзелю, 13. марца, тема будзе „Як глєдац волю Божу у нашим живоцеˮ.

